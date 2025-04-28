TRT'den 'muhalifleri hedef alan muhabir' açıklaması: Kurumsal bağımız yok

Muhalif medya yine dezenformasyonun dozunu kaçırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın X paylaşımına yorum yapan Murat Söylemez isimli şahsın muhaliflere yönelik suikast imaları, bir anda gündemde birinci sıraya yükseldi.
TRT'NİN MUHABİRİ YALANI
Muhalif mecralarda, söz konusu şahsın TRT muhabiri olduğu iddiası yayıldı.
Bu kapsamda TRT'den yazılı bir açıklama yapılarak duruma açıklık getirildi.
Söz konusu şahsın TRT ile kurumsal bir ilişkisi bulunmadığı vurgulanırken, şahsın geçmişte sınırlı düzeyde yerel haber akışında içerik sağladığı bilgisi verildi.
"TRT ÇALIŞANI DEĞİLDİR"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Muhalifleri hedef alan muhabir" iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT'nin çalışanı değildir.
Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır.
Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DDM'DEN AÇIKLAMA: İTİBAR ETMEYİNİZ
Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
Açıklamda şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “TRT muhabirinin muhalefeti hedef aldığı” iddiası doğru değildir.
Bahse konu şahıs TRT personel yapısında hiçbir zaman yer almamış, sadece geçmişte yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamıştır.
İlgili kişinin TRT ile herhangi bir kurumsal bağı ve temsil ilişkisi bulunmamaktadır.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
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