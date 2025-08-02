Trump'ın aday gösterdiği Seval Öz, göreve hazır

Donald Trump yönetimine bir Türk daha dahil olacak.

Trump geçtiğimiz aylarda, otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz'ü, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterdi.

Bunun akabinde de Seval Öz'ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi.

Şimdi ise Öz, Senato'nun karşısına çıktı.

Trump tarafından mart ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı için aday gösterilen Seval Öz, Senato'dan onay almak için bir sunum gerçekleştirdi.

"İNSANLARIN HAYATINI KURTARMA GÖREVİNİN ÖNEMİNE İNANIYORUM"

Habertürk'ten Öznur Karlı Çetiner'in haberine göre; projelerini anlatmak için ABD Senatosu'nda söz alan Seval Öz, “Ulaştırma alanında geleceği şekillendirmek için büyük şans. İnsanların hayatlarını kurtarma görevinin önemine inanıyorum.

Her yıl binlerce insan trafik kazasında hayatını kaybediyor. biz binlerce Amerikalının hayatını kurtarma teknolojisine sahibiz. Bunu neden yapmayalım ki?” diye konuştu.

"BERABER ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Sunumunda yeni nesil ulaşıma da dikkat çeken Seval Öz, “Ulusal bir çerçevede ve ulaştırma teknolojilerini kullanarak beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni nesil ulaşımın vaadi daha iyi sürücüler yetiştirmekle ilgili olacak." dedi.

KONGRE ONAYI SONRASI YEMİN EDECEK

Seval Öz, Kongre'nin de onayını alırsa ağabeyi Mehmet Öz gibi Oval Ofis'te yemin edecek ve Ulaştırma Bakan Yardımcılığı koltuğuna oturacak.

Konyalı kalp doktoru Prof. Dr. Mustafa Öz'ün ikinci çocuğu olan Seval Öz, Silikon Vadisi’nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamış ve sürücüsüz aracı tanıtmıştı.

ÖZ AİLESİ KONYA KÖKENLİ

Mehmet Öz'ün babası Prof. Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var.

Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi'ni de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.