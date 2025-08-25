Abone ol: Google News

TSK Spor Gücü Satranç Takımı, NATO Satranç Şampiyonası'nda birinci

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Satranç Takımı'nın, 17-23 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenen 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda takım olarak birinci olduklarını duyurduğu bir açıklama yayınladı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 10:21
TSK Spor Gücü Satranç Takımı, NATO Satranç Şampiyonası'nda birinci

Milli Savunma Bakanlığı, göğsümüzü kabartacak yeni bir gelişmeyi daha duyurdu.

Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Satranç Takımı, 17-23 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenen 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda tarih yazdı. 

ALTIN MADALYA GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

17 ÜLKEDEN 23 TAKIM KATILDI

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre Polonya’da düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden 23 takım katıldı.

KAZANANLARIN İSMİ YAYINLADI

Büyükusta (GM) Muhammed Batuhan Daştan, uluslararası ustalar (IM) Ataberk Eren ve Deniz Özen, FIDE ustası (FM) Emre Emin Dedebaş, usta adayı (CM) Muhammed Kaan Bacak ve Tolga Akın'dan oluşan TSK Spor Gücü, turnuvada takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Bireysel kategoride GM Muhammed Batuhan Daştan 6.5 puanla birinci, IM Ataberk Eren 6 puanla 2. oldu.

Muhammed Batuhan Daştan, bireysel yıldırım hamle kategorisinde de ilk sırada yer aldı.

Gündem Haberleri