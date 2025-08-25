TSK Spor Gücü Satranç Takımı, NATO Satranç Şampiyonası'nda birinci Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Satranç Takımı'nın, 17-23 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenen 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda takım olarak birinci olduklarını duyurduğu bir açıklama yayınladı.