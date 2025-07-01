TSK’da komuta kademesine yeni düzen: Terfi ve yaş haddi uygulamaları değişiyor

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terfi süreçleri ve görev süresi uygulamalarını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Özellikle general ve amiralleri kapsayan düzenlemeler, hem yaş haddi hem de kurmaylık şartları açısından dikkat çekici yenilikler içeriyor.

GENERAL VE AMİRALLERİN GÖREV SÜRESİ ARTABİLECEK

GerçekGündem'in haberine göre, teklifin en çarpıcı maddelerinden biri, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla görev süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısının artırılması.

Mevcut düzenlemeye göre yıllık en fazla 36 kişi için geçerli olan bu uygulama, teklif yasalaşırsa 60 kişiye, zorunlu hallerde ise 75 kişiye kadar çıkarılabilecek.

Bu değişiklikle, tecrübeli komutanların görevde kalma süresinin artırılması ve operasyonel devamlılığın sağlanması hedefleniyor.

YAŞ HADDİNE KADEMELİ ESNEKLİK GELİYOR

Orgeneral ve oramiraller için 67 olan yaş haddi korunurken, kuvvet komutanları ile üst düzey rütbeliler için bu sınır Cumhurbaşkanı kararıyla birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilecek.

Bu sayede, üst komuta kademesinde birikim ve tecrübenin daha uzun süre sistem içinde tutulması amaçlanıyor.

KURMAYLIK EĞİTİMİ ŞARTI ESNETİLİYOR

Kanun teklifinde yer alan bir diğer önemli düzenleme, kurmaylık eğitimine ilişkin.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’da oluşan kurmay subay açığı nedeniyle, kurmaylık eğitimi almamış bazı generallerin terfi süreçlerinde yaşanan sıkıntılara çözüm getiriliyor.

Yeni düzenlemeyle, kurmay eğitimi olmayan ancak görevdeki muharip sınıf tuğgeneral ve tümgenerallerin korgeneral ya da koramiralliğe terfisinde "kuvvet harp enstitüsü" eğitimi şartı aranmayacak.

Ayrıca, geçmişte harp akademilerini tamamlayan personelin bu eğitimleri yeni sisteme denk kabul edilecek.

KOMUTA ZİNCİRİNDE UYUM VE İSTİKRAR VURGUSU

Teklifin gerekçesinde, yapılacak düzenlemelerle TSK komuta yapısının daha uyumlu ve istikrarlı hale geleceği belirtiliyor.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları arasındaki yaş sınırı uyumsuzluklarının giderilmesi hedeflenirken, görevde sürekliliğin de artırılması planlanıyor.

Bu teklifin yasalaşması durumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst yönetim kadrosunda hem esneklik hem de istikrarın aynı anda sağlanması öngörülüyor.