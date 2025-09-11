TMSF'den Can Holding açıklaması: Tüm işleyiş aksamadan sürecek

Sabah saatlerinde Türkiye'nin çok konuştuğu bir operasyona imza atıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda da 121 şirkete el konulurken, jandarma ise şirketlerde aramalarını sürdürüyor.

TMSF'nin kayyum olarak atanması üzerine de yeni bir gelişme daha yaşandı.

TMSF tarafından yapılan açıklamada, işleyişin süreceğinin altı çizildi.

"Can Holding hakkında basın duyurusu" başlığıyla ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BASİRETLİ TACİR" DETAYI

"İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.



Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır.



Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

"EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE AKSAMA OLMAYACAK"