TÜBİTAK Güllü olayında ses kayıtlarını temizledi: 'Hadi görüşürüz bay bay' dedi

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

"Güllü" adıyla tanınan 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri alındı.

KAMERA TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Bu süreçte Gülter'in geçmişte arkadaşlarına gönderdiği "Annemi öldürmek istiyorum" mesajları ortaya çıkınca akıllarda "Cinayet mi kaza mı" sorusu gündeme geldi.

Güllü'nün kızı ve arkadaşı, dün tekrar yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı.

Evin içini gören ve ses kaydı alabilen kamera da soruşturma kapsamında çözümlenmesi için TÜBİTAK'a gönderildi.

TÜBİTAK'A GÖNDERİLEN KAYITLARIN DEŞİFRESİ

Güllü'nün kızı ve arkadaşı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken TÜBİTAK'a gönderilen kamera kaydının deşifreleri de çıktı.

Deşifreye göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra yatak odasına gidip pencereyi açtı.

Akabinde de Güllü'nün her duyduğunda oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı.

Lavabodan çıkınca müziği duyup şaşırarak "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti.

BOĞUŞMA YAŞANDI

Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ BAY BAY"

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi.

Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi.

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı.

Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.

ÖLÜMDEN SONRA SAVCILIK İFADESİNDE NE DEDİ?

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de katıldığı ifade sırasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü Sultan Nur Ulu ile Yalova merkezdeki bir alışveriş merkezine gittiğini, akşam saatlerinde döndüklerini anlattı.

Eve gelince yemek yediklerini, daha sonra salonda müzik eşliğinde eğlendiklerini belirten Gülter, bu sırada annesinin de alkol aldığını dile getirdi.

Gülter, annesinin salonda bulunduğu sırada kendisinin de Sultan Nur Ulu ile odasına geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu.



Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu roman havası oynatmaya çalıştı. Ben anneme 'Anne Sultan roman havası oynamayı bilmez' diye güldüm. Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim.



Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum. Sonra 'anne' diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum.