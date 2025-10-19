Tufan Erhüman'ın seçim zaferi sonrası verdiği vaatler yeniden gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi saat 08:00’de başladı ve 18:00’de sona erdi. 218 bin 313 seçmen, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, katılım oranını yüzde 62,83 olarak açıkladı.

MUHALEFETİN ADAYI SEÇİMDEN ZAFERLE AYRILDI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

POLİTİKALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Seçim döneminde Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle entegrasyonu ve tek devletli bir yapıyı savunarak Ersin Tatar’ın "iki devletli çözüm" tezine karşı çıkmıştı.

Erhünan ayrıca,"Kıbrıs Türkleri olarak kendimizi dünyaya tanıtmalıyız, göstermeliyiz" ifadeleriyle uluslararası tanınırlık vurgusu yapmıştı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE YENİ ÇİZGİ

Kampanya sürecinde Türkiye’den uzaklaşma niyetinde olmadığını söylese de, söylemleri Ankara’yla daha mesafeli bir dönemin sinyali olarak yorumlanmış, bazı çevrelerde Türkiye ile ilişkileri zayıflatacağı yönünde beklentiler yaratmıştı.

İLK AÇIKLAMASINDA TÜRKİYE MESAJI

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman'dan seçim sonrası ilk açıklamasında şunları kaydetti:

Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.



Dış politikadaki tüm meseleler Türkiye ile görüşülerek yürütülecek.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970’te Lefkoşa’da doğan Kıbrıslı Türk siyasetçi, hukukçu ve akademisyendir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erhürman, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle kamu hukuku alanında uzmanlaştı. Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun oluşturulması sürecinde aktif görev aldı. Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz üniversitelerinde ders verdi. Akademik kariyeri boyunca kamu yönetimi ve hukuk alanında birçok çalışmaya imza attı.

Siyaset hayatına 2008’de Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde yer alarak adım atan Erhürman, 2013’te Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçildi. 2016’da CTP Genel Başkanı oldu ve 2018’de kurulan koalisyon hükümetinde KKTC Başbakanı olarak görev yaptı. Hükümetin 2019’da dağılmasının ardından muhalefet lideri olarak siyasetteki aktif rolünü sürdürdü.