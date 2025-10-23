Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Türkiye'ye yapacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni cumhurbaşkanını seçti.

Seçimi kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yarın yemin ederek göreve başlayacak.

Erhürman'ın ve partisinin politikaları ise Türkiye'nin uzun yıllara dayanan politikaları ile farklılık göstermesi bakımından tepki çekiyor.

Bu kapsamda en sert tepkiyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gören Erhürman, bu kapsamda mesajlar verdi.

"TÜRKİYE İLE BAĞLARIMIZ HAYATİ"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Erhürman, Türkiye ile KKTC'nin hayati bağları olduğuna dikkat çekerek herhangi iki devletin ilişkileri ile kıyaslanamayacağını söyledi.

Erhürman, “Bizim Türkiye ile bağımız hayati önemdedir ve Türkiye bu adanın tartışmasız garantör gücüdür. Türkiye ile olan bağımız herhangi iki devletin birbirleriyle ilişkileriyle kıyaslanamayacak düzeyde özel ve hayati öneme sahiptir.

Kardeş ülkeyiz. Kıbrıs Türk halkı ve Türk halkı kardeş halklardır. Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler tarafından hayati öneme sahiptir." dedi.

"ÖNYARGILARI YIKACAĞIZ"

Türkiye'de kendisine karşı önyargılar oluştuğuna dikkat çeken Erhürman, bu önyargıları yıkacaklarını belirtirken “Bu noktada şunu net bir biçimde ifade etmeliyim ki 19 Ekim seçim dönemi boyunca ve de seçimden sonra da Türkiye medyasında uzun bir aradan sonra ilk kez Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı konusunda bu kadar çok yayın yapıldı.

Seçimden sonra yapılan yayınların yararlı olduğunu düşünüyor ve Türkiye medyasının Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk halkını çok daha yakından tanıyıp bilmesini önemsiyorum.

Türkiye’de bazı önyargılar oluşturulduğunun farkındayım ama yemin töreninden sonra kuracağımız doğru ve sağlıklı iletişimle bu önyargıların da çok kısa sürede dağılacağından eminim.” dedi.

"İLK ZİYARETİMİ TÜRKİYE'YE YAPACAĞIM"

KKTC devlet geleneği olan ilk dış ziyaretin Türkiye'ye yapılmasını da devam ettireceğini belirten Erhürman, ziyaret için girişimlerin hemen başlayacağını söylerken şu ifadeleri kullandı: