Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden adamın ailesine veda mektubu

Haber Merkezi

Çağın belası, sanal kumar ve bilinçsiz kripto yatırımları...

Bir an önce zengin olmak için başlanan bu illetler, birçok ocağa incir ağacı dikiyor.

Kazanma hırsı ile yapılan bilinçsiz yatırımlar ve yapılan bahisler, büyük meblağ kayıplarına neden oluyor.

SANAL KUMAR YİNE CAN ALDI

Sanal bahsin renkli dünyasına ve kazanmayı, harcamayı teşvik eden ilüzyonun kurbanları her geçen gün artıyor.

Kumar illetine tüm varlığını veren üzerine de yüklü miktarda borçlanan birçok mağdur, maalesef son çareyi canına kıymakta buluyor.

Bu kapsamda yeni bir örnek yaşandı.

AİLESİNE MEKTUP BIRAKTI: HER ŞEYİNİZİ ÇALDIM

Tüm birikimini kumara kaptırıp üzerine de borçlanan bir mağdur canına kıydı. Hayatına son veren şahıs, ailesine de veda mektubu bıraktı.

Sosyal medyada gündem olan ve okuyanları dehşete düşüren o mektupta, şu ifadeler yer aldı: