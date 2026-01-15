Tuncer Bakırhan 'aptal herif' demişti: Levent Gültekin’den yanıt geldi

Siyasi kavgalara bir yenisi daha eklendi...

Konu, Suriye'deki SDG/YPG varlığı oldu.

EYLEMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Suriye ordusunun Halep’e yaptığı operasyonu protesto etmek amacıyla, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde eylem yapıldı.

Düzenlenen eylemleri eleştiren gazeteci Levent Gültekin, "Burada Suriye savaşı veriyoruz şu anda. Diyarbakır sokakları, her taraf insanlar dökülmüş. Vay Suriye’de niye SDG Halep’ten çıkarılıyor? Sana ne? Baban oğlu mu? Akraban mı?" ifadelerini kullanmıştı.

BAKIRHAN’DAN GÜLTEKİN’E SERT TEPKİ

Bu ifadelerin ardından dün, TBMM’de yapılan grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gültekin’e sert tepki gösterdi.

"APTAL HERİF"

Türkiye’de Kürtlere yönelik nefret dilinin medya üzerinden üretildiğini belirten Bakırhan, "Türkiye’nin televizyon kanallarında bu kadar Kürt karşıtı, bu kadar Kürt düşmanı program yapan, yorum yapan başka bir ülke var mı ya? Birisi çıkmış diyor ki: ‘Halep’te Kürtleri kırıyorlar. Size ne var?’ Be aptal herif! Onlar insan. Onlar bizim canımız, akrabamız, kanımız." dedi.

LEVENT GÜLTEKİN'DEN YANIT GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’ın sözlerine yanıt veren gazeteci Levent Gültekin, kullanılan ifadeleri lümpenlik olarak nitelendirdi.

"TROLL MÜSÜN GENEL BAŞKAN MI"

Gültekin, Bakırhan'ı trollükle suçlarken, "Sosyal medyadaki müptezel troller düzeyinde bir üslup kullanmak bir eş başkana yakışmaz." ifadelerini kullandı.

"EĞER APTAL OSAYDIM"

Demirtaş üzerinden Bakırhan’a yanıt veren Gültekin, şunları söyledi:

"Bir genel başkan düzeyindeki bir adama yakışmayan bir ifade. Ben senin rakibin değilim, ben senin düşmanın değilim. Siyasi yorumcuyum. Söylediklerime tabii katılmayabilir ve eleştirebilirsin bunun başımızın üstünde yeri var ama böyle ‘Aptal’, ‘Kürt düşmanı’, üçüncü sınıf, lümpen ve sosyal medyadaki müptezel troller düzeyinde bir üslup kullanmak bir eş başkana yakışmaz. Tuncer Bey'in şunu görmesi gerekir; eğer aptal olsaydım o videonun troller tarafından paylaşılan kısmı üzerine yorum yapardım. Eğer aptal olsaydım Türkiye’deki Kürtleri ikinci plana iter bütün meseleyi getirir, Suriye bağlamına indirgerdim.

"NE KADAR AYIP BİR ŞEY"

Bana Kürt düşmanı demiş. Ben Kürt düşmanı olsaydım 40 yıllık Kürt sorununu Öcalan’ın özgürlüğü seviyesine indirgerdim. Kürt düşmanı olsaydım en yakın dava arkadaşım rehin alınmışken, AİHM kararı uygulanmazken hiçbir şey olmamış gibi iktidar ile şen şakrak poz verirdim. Ama daha önemlisi; Kürt düşmanı olsaydım Türkiye’deki Kürtlerin refahını huzurunu Suriye’deki Kürtlerin arkasına koyardım. Ne kadar ayıp bir şey. Eleştirebiliriz, yanlış fikirlerimiz olabilir. Biz de burada bir cümle eder sonra keşke bunu demeseydik, böyle deseydik deriz. Bunun üzerine bir insana aptal demek lümpenliktir. Hiç yakıştıramadım, zaten Demirtaş’ın koltuğuna oturmuş bir adama yakıştıramadım. Gerisini boş ver. Kendi çapsızlığını böyle küfürle örtmeye çalışıyorlar."