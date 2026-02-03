Tuncer Bakırhan: Bahçeli'nin sözlerinin yanındayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Grup toplantısında milletvekillerine seslenen Bahçeli, konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefine de değindi.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Devlet Bahçeli, konuşmasının sonunda da, "Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." dedi

Bahçeli'nin sözlerine destek veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yani bu tespitler çok önemli, değerli. Grup toplantısında da söyledim; bizim de savunduğumuz şeylerdir." dedi.

Bakırhan, grup toplantısında yaptığı konuşmasının devamında ise şöyle dedi;

"TESPİTLERİ ÖNEMLİ VE DEĞERLİDİR"

“Bizden önce bu kürsüde Sayın Bahçeli konuştu. Bazı şeylerine katılmamakla birlikte şimdi söyleyeceğim şeylere de katıldığımızı belirtmek istiyorum.

Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim taleplerimizdir. Sayın Bahçeli’nin bu tespitleri önemli ve değerlidir.

"MUHATABI İKTİDARDIR"

Bunun muhatabı iktidardır. Artık iktidar Sayın Bahçeli’nin dediği bu konularda gecikmeden adım atmalıdır. Bu çerçevede bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi sözü eyleme dökerek tarihi bir eşikten geçme fırsatıyla karşı karşıyadır.

"BU SÜREÇ CESUR ADIMLARLA İLERLEMELİ"

Bu süreç güçlü bir Meclis iradesiyle tereddüde yer bırakmayacak şekilde şeffaf ve cesur adımlarla artık ilerlemelidir.

Hazırlanacak ortak komisyon raporu yasal ve hukuki altyapıyı ören, halklara güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmalıdır.”