Tuncer Bakırhan: Yerel yönetimler Kürt meselesinin çözümünde başat bir alandır

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ederken DEM Parti cephesinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde, DEM Partili belediye eş başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

"BARIŞ EN ÇOK SİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Toplantıda konuşan Bakırhan, "Barış demek, yerel demokrasi, aktif yerel yönetimler, sizin alanınızın büyümesi, seçilmiş yerel iradenin yerine devlet memurlarının kayyumlarının atanmaması demektir. Mevcut bütçeden hepinizin eşit şekilde yararlanması ve İller Bankası’nın belediyelere eşit bir şekilde yaklaşması demektir.

Barış demek, bazı belediyelere destek sunarken, bazılarının projelerini engellemek demek değildir. Barış en çok sizi ilgilendiriyor. Onun için bu süreci birlikte başarıya ulaştırmak için de omuz omuza her birimiz kendi alanımızda katkılarımızı sunarak devam ettireceğiz." dedi.

"KAYYUM ATANAN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ GÖREVLERİNE GERİ DÖNMELİ"

Görevden alınan belediye başkanlarının görevlerine geri dönmesi gerektiğini belirten Bakırhan, şunları kaydetti: