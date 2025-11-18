Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye: Tarihi bir sorumluluk alma cesareti gösterdi

- Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İmralı'ya gitme konusunda kararlılık gösterdi.
- Bahçeli, komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini belirtip kimse gitmezse kendisinin gideceğini söyledi.
- Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin bu cesur çıkışını takdirle karşıladı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesi vardı.
Komisyonun İmralı'ya gitme noktasında hızla karar alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, tarihi de bir çıkış yaptı.
"İMRALI'YA BEN GİDERİM"
Bahçeli konuşmasında, "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum; alırım 3 arkadaşımı yanıma gitmekten imtina etmem, kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim." dedi.
"TAKDİRE ŞAYAN"
Bahçeli'nin sözlerini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında değerlendirdi.
Bahçeli'nin sözleri için "takdire şayan" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:
"KOMİSYON CESUR BİR KARAR ALMALI"
Son olarak, bugün komisyon önemli bir toplantı yapacak. Barışın gerekliliklerinin tümünü bir anda yerine getiremeyebilir, ancak barışa giden yolu adalet, hukuk ve demokrasiyle döşeyebilir.
Elbette önemli işler yapılırken bazı eleştiriler olabilir; fakat yüz yıllık bir tarihi meseleyi çözmeye çalıştığımız için bu eleştirileri kaldırabilmeliyiz. Komisyon artık uzatmadan İmralı’ya gitmek konusunda cesur bir karar almalıdır.
Bu komisyonun bunu başaracağına inanıyorum. Her bir komisyon üyesi, milyonların duasını alacaktır. Bu tarihi sorumluluk komisyonun omuzundadır ve bunu layıkıyla taşıyacaktır.
"BAHÇELİ TARİHİ BİR SORUMLULUK ALMA CESARETİ GÖSTERDİ"
Bahçeli önemli şeyler söyledi. Sayın Bahçeli’nin, bu salonda komisyonun bir an önce çözümün muhatabı Öcalan ile görüşmesi yönündeki ifadeleri takdire şayandır.
‘Komisyon gitmezse ben giderim’ demesi, tarihi bir sorumluluk alma cesareti göstermektedir.
Biz her zaman diyaloğun, masada konuşmanın yanında olduk. Bahçeli’nin ‘üç maymunu oynamaktan vazgeçelim’ çağrısı isabetlidir.
Bahçeli’nin, süreci erteleyen tutumlara karşı süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı bu çıkış gereklidir ve bir an önce hayata geçirilmelidir. Komisyonun bir an önce karar alıp İmralı’ya gitmesi gerekmektedir.