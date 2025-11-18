Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye: Tarihi bir sorumluluk alma cesareti gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesi vardı.

Komisyonun İmralı'ya gitme noktasında hızla karar alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, tarihi de bir çıkış yaptı.

"İMRALI'YA BEN GİDERİM"

Bahçeli konuşmasında, "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum; alırım 3 arkadaşımı yanıma gitmekten imtina etmem, kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim." dedi.

"TAKDİRE ŞAYAN"

Bahçeli'nin sözlerini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında değerlendirdi.

Bahçeli'nin sözleri için "takdire şayan" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"KOMİSYON CESUR BİR KARAR ALMALI"

Son olarak, bugün komisyon önemli bir toplantı yapacak. Barışın gerekliliklerinin tümünü bir anda yerine getiremeyebilir, ancak barışa giden yolu adalet, hukuk ve demokrasiyle döşeyebilir.



Elbette önemli işler yapılırken bazı eleştiriler olabilir; fakat yüz yıllık bir tarihi meseleyi çözmeye çalıştığımız için bu eleştirileri kaldırabilmeliyiz. Komisyon artık uzatmadan İmralı’ya gitmek konusunda cesur bir karar almalıdır.



Bu komisyonun bunu başaracağına inanıyorum. Her bir komisyon üyesi, milyonların duasını alacaktır. Bu tarihi sorumluluk komisyonun omuzundadır ve bunu layıkıyla taşıyacaktır.

"BAHÇELİ TARİHİ BİR SORUMLULUK ALMA CESARETİ GÖSTERDİ"