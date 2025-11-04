Tuncer Bakırhan'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bahçeli'nin, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorduğu Selahattin Demirtaş sorusuna verdiği cevap ise siyasette günün başlıklarını belirledi.

"TAHLİYESİ HAYIRLI OLACAKTIR"

Bahçeli, Kobani Davası kapsamında 2016 yılında tutuklanan Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söyledi.

Grup toplantısı çıkışında konuşan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

BAKIRHAN TEŞEKKÜR ETTİ

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çok doğru söylemiş. Değil 1 gün, değil 1 saat, 1 dakika, 1 saniye geçirmeden başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Eş Genel Başkanlarımız olmak üzere Kobani kumpas davasından yargılanan bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor, serbest bırakılmaları gerekiyor." dedi.

DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.

Kararın ardından DEM Parti tahliye talebinde bulunsa da Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddetmişti.

AİHM Paneli, Türkiye’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararı hakkında AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle geçen ay yaptığı itirazını reddetti.

AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Kararın kesinleşmesi üzerine Demirtaş'ın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaparak tahliye taleplerini iletti.