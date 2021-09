Turizmcilerin İngiliz turist sevinci

İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps'in Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıklaması, Muğlalı turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Birleşik Krallık, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi.

Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter'daki hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı.

Bakan Shapps, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı. Karar, Muğlalı turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

“ŞİMDİDEN REZERVASYONLAR OLUR”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere'nin Marmaris ve Muğla için en büyük destinasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Moralimiz düzeldi. 2022 yılı turizm sezonu için önemli bir karar. Önümüzdeki haftalarda İngilizler gelmeye başlayacak. Rezervasyonlarda kıpırdanma var. Yoğun bir sezon geçireceğimizi zannetmiyorum. Muğla ve Marmaris için turizm sezonu sonundayız. İngilizler için de okullar açıldı. Önemli olan 2022 turizm satışları açılmasıydı. İngilizler dünyada erken rezervasyon alışkanlığı olan ender ülkelerden biridir. Şimdiden rezervasyonlar olur. Önümüzdeki turizm sezonu çok iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

“KASIM ORTALARINA KADAR İNGİLİZLER GELECEKTİR”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin de "Şu an sezon sonundayız. Her şeye rağmen çok mutlu bir haber. Mayıs ayından bu yana İngilizler, bizi kırmızı listede tutuyordu. Dün normale döndük. Ekim ve kasım ortalarına kadar İngiliz gelecektir ama yüksek sirkülasyon olmaz. Eğer yine kırmızı listede kalsaydık, önümüzdeki yıl mayıs sonuna kadar sıkıntı yaşayacaktık. İngilizler şu an rezervasyonlara başladı. Tabi o kadar yüksek bir rezervasyon yok çünkü İngiltere'de tatil bitti ve okullar açılıyor. Bu kararın alınması önümüzdeki yıl için çok önemliydi. 2022 yılında çok iyi bir turist sirkülasyonu olacaktır. İngiliz pazarı Marmaris ve Güney Ege için çok önemlidir." diye konuştu.

“SEZONUN BİTMESİNE 1 AY VAR”

Su sporları ve kafe işletmeciliği yapan Tanju Yılmaz, "Çok geç bir karar ama zararın neresinden dönersek kardır. Hepimiz turizmden ekmek kazanıyoruz. Bugüne kadar turizmde bir şey yapamasak bile inşallah bundan sonra çok daha iyi olur." dedi.

Plaj işletmeciliği yapan Mustafa Bekçi, "İnşallah bugünden sonra umudumuz olacaktır. İnşallah her şey güzel olacak. Sezonun bitmesine 1 ay var. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Az da olsa İngiliz gelse bizim için avantajdır." diye konuştu.