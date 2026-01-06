- Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu.
- Gemideki 3'ü Türk olan 11 kişilik mürettebat sağlıklı ve tahliye edildi.
- Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin sürüklenerek karaya oturduğunu açıkladı.
Karadeniz'den yürekleri ağza getiren haber...
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk gemisinin Kreç Boğazı'nda karaya oturduğu duyuruldu.
MÜRETTEBATIN DURUMU NASIL
3'ü Türk, 11 kişilik mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve gemiden tahliye edildikleri bildirildi.
Açıklamada şöyle denildi;
"EMNİYETLE GEMİDEN AYRILDILAR"
"Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."