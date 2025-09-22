Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin 103. kuruluş yıl dönümü...
Yıl dönümü kutlaması, Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayini sırasında gerçekleştirildi.
İZMİR MARŞI ÇALINDI
Patrikhanenin 103. yılı, İstanbul Karaköy’deki Merkez Meryem Ana Kilisesi’nde pazar ayiniyle kutlandı.
Patrik 4. Eftim Paşa Ümit Erenerol’un yönettiği ayine çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayinde, bir yandan da İzmir Marşı çalındı.
ŞARAP İKRAMINDA İZMİR MARŞI
Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin 103. yılında İzmir Marşı'nın çalındığı sırada şarap ikram edildiği de görüldü.