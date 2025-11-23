Türk SİHA'ları Afrika'nın 16 ülkesinde görev yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Silahlı insansız hava aracı pazarında ABD ve Çin gibi devleri geride bırakarak açık ara lider olan Türkiye, Afrika'da izlediği yol haritası ve bölgedeki ülkelerle geliştirdiği iş birliği ile bölgedeki SİHA hakimiyetini sağladı.

Türkiye'nin Afrika'ya ihraç ettiği SİHA'lar Afrika ile bağları güçlendirirken 'oyun değiştirici' rolüyle Afrika ülkelerinin terörle mücadelesinde çok önemli rol oynadı.

16 ÜLKEDE TÜRK SİHA'LARI VAR

Afrika ülkelerinde Türk savunma sanayii ürünleri her geçen gün daha fazla öne çıkarken hali hazırda Afrika, adeta Türk savaş sistemleriyle donatılmış durumda.

Türkiye, yüzde 47 ile dünya SİHA pazarını kontrol altına alırken Afrika'da şuan Mali, Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya, Togo, Angola, Tunus ve Çad'da Türk SİHA'ları etkin olarak kullanıyor.

Afrika ülkelerinde ağırlıklı olarak Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ler görev alırken Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin ürettiği ANKA ve Aksungur SİHA'lar da kullanılıyor.

DEVLETİN GÜCÜ TÜRK SİHA'LARIYLA GÖSTERİLİYOR

Afrika'daki kimi ülkelerin merkezi hükümetleri elindeki Türk SİHA'ları ile ayrılıkçı unsurlara ya da terör gruplarına operasyonlar düzenlerken Afrika'daki merkezi hükümetler devletlerinin güçlerini Türk hava araçları vasıtasıyla gösteriyor.

Afrika ülkelerinin Türk SİHA'larını tercih etme sebebinin istihbarat, gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleri olduğu ifade ediliyor.