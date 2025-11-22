Türkiye diplomasisi kazandı: COP31'in başkanlığı da ev sahipliği de Türkiye'nin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yürütülen müzakereler sonrası önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

BAKAN KURUM KARARI BREZİLYA'DA AÇIKLADI

Kararı açıklayan Bakan Kurum, "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Şimdiden COP31’de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye’de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

YÜZLERCE İKİLİ GÖRÜŞMENİN SONUCUNDA TARİHİ SORUMLULUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin COP31’in hem dönem başkanı hem de ev sahibi olarak seçilmesini “tarihi bir sorumluluk” olarak niteledi.

Kurum, yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim temasları ve uzun süren diplomatik müzakerelerin ardından Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapma hakkını kazandığını belirterek, “Bugünden itibaren ortak evimiz dünyamız için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz” dedi.

"SIFIR ATIK PROJESİ DÜNYAYA ÖNEMLİ KATKILAR SUNMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda süreci adil, kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf şekilde yürüteceklerini vurguladı.

Kurum ayrıca, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık projesinin, Emine Erdoğan’ın himayelerinde dünyaya önemli katkılar sunmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin çevre ve iklim alanındaki uluslararası süreçlerde güven veren bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Türkiye yine güvenin, umudun ve geleceğin adresi olacak” dedi.

Bakan Kurum paylaşımında, COP31 kararının tüm taraflara, bölgeye ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diledi.