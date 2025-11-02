Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Ermenistan’ın Shirak vilayeti olarak belirlendi ve derinliği 6.52 km olarak kaydedildi.
- Deprem, Türkiye'de özellikle Ardahan ve Kars illerinde de hissedildi.
Deprem haberi bu defa komşudan geldi.
(AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ermenistan’ın Shirak vilayeti olan 4.2'lik bir deprem meydana geldi.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Saat 18.49'da gerçekleşen depremin derinliği 6.52 km olarak kaydedildi.
TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Deprem Türkiye'nin başta Ardahan, Kars olmak üzere doğu illerinde de hissedildi.