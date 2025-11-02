Abone ol: Google News

Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken depremin Kars ve Ardahan’da da hissedildiği belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 19:23
Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
  • Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü Ermenistan’ın Shirak vilayeti olarak belirlendi ve derinliği 6.52 km olarak kaydedildi.
  • Deprem, Türkiye'de özellikle Ardahan ve Kars illerinde de hissedildi.

Deprem haberi bu defa komşudan geldi. 

(AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ermenistan’ın Shirak vilayeti olan 4.2'lik bir deprem meydana geldi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Saat 18.49'da gerçekleşen depremin derinliği 6.52 km olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Türkiye'nin başta Ardahan, Kars olmak üzere doğu illerinde de hissedildi.

Gündem Haberleri