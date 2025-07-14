Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı: Barış arayışlarına önemli bir katkı sunacak

Basamakları birer birer çıkılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, sürece ilişkin açıklamada bulundu.

"SOMUT BİR NETİCE"

Aylar, yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK üyesi bir grubun, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bırakmasının yıllardır umutla beklenen ve uğruna mücadele edilen terörden tamamen arındırılmış Türkiye hayalinin somut bir neticesi olduğunu belirtti.

"SARSILMAZ BİRLİĞİN ZAFERİ"

Neredeyse yarım asırdır milletin sırtında kambura dönüşen ve binlerce eve evlat acısının, kardeş acısının ateşini düşüren PKK terörünün ülkenin huzurunu, birliğini ve kalkınmasını derinden etkilediğini vurgulayan Aylar, "Süleymaniye'den gelen haber, teröre karşı verdiğimiz topyekun mücadelenin, şehitlerimizin aziz hatırasının, gazilerimizin fedakarlığının ve milletimizin sarsılmaz birliğinin zaferi.

Bu adım, bölgesel ve küresel ölçekte barış ve istikrar arayışlarına önemli bir katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRÜN TAMAMEM ORTADAN KALKMASI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Terör örgütünün bütün bileşenleri ve unsurlarıyla ülke ve bölge için tehdit olmaktan tamamen çıkana dek mücadelenin süreceğinden emin olduklarını aktaran Aylar, atılan adımın, tüm insanlığın ortak düşmanına vurulmuş en önemli darbe olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Aylar, şunları kaydetti: