Türkiye genelinde geçerli olacak! İki gün boyunca 80 TL’ye satılacak

Bir dönem toplu halde film izlemenin en keyifli adresi olan sinema salonları, son yıllarda hem dijital platformların yükselişi hem de artan bilet fiyatları nedeniyle seyircisini kaybetmeye başladı.

Özellikle gençler ve aileler için sinema artık eskisi kadar kolay ulaşılabilir bir eğlence olmaktan çıkarken, boş koltukların çoğaldığı salonlara yeniden hayat vermek için Kültür ve Turizm Bakanlığı dikkat çekici bir adım attı.

Bakanlık, 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde büyük bir “Sinema Festivali” düzenleneceğini açıkladı.

BİLETLER 80 TL OLACAK

İki gün boyunca geçerli olacak bu özel etkinlikte, tam 80 şehirde ve yaklaşık 1.500 sinema salonunda tüm filmler sadece 80 TL’ye izlenebilecek.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in verdiği bilgilere göre, kampanya hem sinema kültürünü yeniden canlandırmayı hem de izleyiciyi beyazperdeye geri döndürmeyi hedefliyor.

Bakanlık, bu adımıyla yalnızca ekonomik bir kolaylık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sinemanın toplumsal bir paylaşım alanı olduğunu yeniden hatırlatmak istiyor.

Henüz katılımcı salonlar ve kampanyanın detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sinema Festivali, Turkcell GNÇ ana sponsorluğunda destekleniyor.

80 TL bilet için GNÇ zorunluluğu olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Sinema Festivali’ne katılan salonların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.