Türkiye genelinde sağanak alarmı: İstanbul için de uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 31 Mart – 4 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre Türkiye, yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu bir havayla girerken, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

31 Mart Salı günü, yurdun büyük bölümünde bulutlu hava hakim olurken, özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel yağışlar dikkat çekiyor.

Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ise rüzgarın zaman zaman etkisini artırması ile birlikte sağanak yağışların da devam etmesi bekleniyor.

1 Nisan Çarşamba günüyle birlikte yağışlar daha geniş bir alana yayılacak. Batı ve iç kesimlerde sağanakların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin edilirken, doğu bölgelerinde parçalı bulutlu hava yerini zamanla yağışlı sisteme bırakacak.

HAFTA ORTASINDA İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE SAĞANAK

2 ve 3 Nisan tarihlerinde ise yağışlı hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırıyor.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu süreçte rüzgarın da kuvvetli esmesi beklenirken, bazı bölgelerde kısa süreli fırtına ihtimali bulunuyor.

4 Nisan Cumartesi günü itibarıyla da yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurt genelinde aralıklı sağanaklar devam ederken, özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BİR UYARI DA İSTANBUL ÖZELİNDE AKOM'DAN GELDİ

AKOM tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, İstanbul’da da hafta boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek.

30 Mart Pazartesi günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, gün boyu sıcaklıkların 8-10 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise lodos ve batı yönlerinden saatte 15 ila 40 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Günlük yağış miktarının 15 ila 35 kilogram/metrekare arasında olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, özellikle Avrupa Yakası’nda öğle saatlerine kadar, Anadolu Yakası’nda ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli yağışların görülebileceğini belirtti. Yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, hafta boyunca yeni yağışlı sistemlerin İstanbul’u etkilemeye devam edeceği vurgulandı.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'U TERK EDECEK

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre ise megakentte salıdan cumartesiye kadar aralıklarla yağmur ve sağanak geçişleri görülecek. 31 Mart Salı ve 2 Nisan Perşembe günleri çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava beklenirken, 3 ve 4 Nisan’da sağanak yağışların daha da kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafta boyunca 8 ila 17 derece arasında dalgalanacağı İstanbul’da, pazar günü ise yağışın etkisini kaybederek parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.