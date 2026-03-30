Paulo Dybala için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası

İtalya ekibi Roma'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma, 32 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda henüz kesin kararını vermedi.

Roma'nın bu nedenle Paulo Dybala'nın menajeriyle henüz bir teması olmadığı belirtildi.

İtalyan ekibi, sakatlıklarından endişe etmesine rağmen Dybala'nın kulüpte kalması konusunda kapıyı tamamen kapatmadı.

MAAŞINDA KESİNTİ OLACAK

Roma, Dybala ile yola devam kararı almasında durumunda Arjantinli yıldızın maaşında yüzde 60'lık bir kesintiyi kabul etmesi gerekiyor.

Roma'dan şu anda bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon euro alan Dybala, yeni sözleşme imzalanması durumunda 3 milyon euro'nun altında bir rakamı kabul etmek zorunda kalacak.

DYBALA'NIN SEÇENEKLERİ

Dybala'nın geleceği ile ilgili düşünmeye başladığı ve önünde Roma'da kalmak ile birlikte Boca Juniors, Galatasaray ve Fenerbahçe seçenekleri olduğu belirtildi.

Boca Juniors, uzun süredir Dybala'yı ikna etmeye çalışıyor.

Tecrübeli futbolcunun, Boca'ya evet demesi durumunda daha düşük bir maaşı kabul etmesi gerekecek.

Dybala'nın önünde Galatasaray ve Fenerbahçe seçenekleri de olduğu kaydedildi.

Arjantinli yıldızın, İstanbul'da ise Roma'da kazandığı maaşı kazanabileceği kaydedildi.

SAKATLIK YAŞADI

Mart ayında sakatlık yaşayan Dybala'nın, nisan ayının ortasıyla birlikte geri dönmesi ve sezonun son maçlarında tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcunun, sezonun son bölümünde sergileyeceği performans da geleceği adına belirleyici olabilir.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Roma forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 5 milyon euro piyasa değerindeki futbolcu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.