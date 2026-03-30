İsrailli bakan Ben-Gvir Filistinlilere idam cezasını kutladı

Soykırımcı İsrail, skandal bir karara imza attı..

İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını tüm tepkilere rağmen onayladı.

Karar sonrası Gazze ve Filistinlilere yönelik nefret söylemleriyle dikkat çeken İsrailli Bakan Ben-Gvir, aşırı sağcı bir grup milletvekiliyle Batı Kudüs’teki Meclis’te sevinç gösterisi yaptı.

ŞAMPANYA PATLATTI, KADEH KALDIRDI

Ben-Gvir ve aşırı sağcı milletvekilleri, tasarının yasalaşmasını şampanya kadehi kaldırarak kutladı.

Aşırı sağcı Bakan, öncülük ettiği yasa tasarısının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinde yer alan Ben-Gvir, Filistin karşıtlığıyla öne çıkan bir isim.

Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelenin daha da arttığı belirtiliyor.

Filistinlileri esirlerin tutulduğu hapishanelere sık sık baskın düzenleyen Ben-Gvir, hapishanelerde Filistinlilere uygulanan baskı ve kötü muameleyle övünmüştü.

İdam tasarısının hazırlanmasına öncelik eden Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde 89 Filistinli esir hayatını kaybetti.