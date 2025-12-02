Türkiye genelinde yağmur etkisini sürdürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralık ayının ilk haftasında Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimiyetinin beklendiğini duyurdu.

MGM'nin son verilerine göre ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Özellikle Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar, yer yer gök gürültüsü ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek, kuzeydoğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapılıyor.

YAĞMUR ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ

Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu kesimleri yağış alacak.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Akdeniz'in doğu ilçelerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN HAVA DURUMU ŞÖYLE OLACAK:

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Sıcaklıklar 5-18 derece arasında seyredecek.

3 Aralık'ta hafif yağmurlar artabilir, 5-6 Aralık'ta ise yağışlar yoğunlaşacak.

Ege Bölgesi: Kuzey kesimlerde yağmur etkili, kıyılarda puslu hava.

Öğle saatlerinde Aydın'ın kıyıları sağanak alabilir.

Sıcaklıklar 8-22 seviyelerinde olacak ancak hafta sonuna doğru normallerin altına inecek.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu bir hava ve Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıkların 7-23 derece olması beklenirken, 4 Aralık'ta yağışlar bölgeyi saracak.

İç Anadolu Bölgesi: Sabah-öğle saatlerinde hafif yağışlı ve gece puslu bir hava öngörülüyor.

Ankara'da sıcaklıkların 3-13 derece seviyelerinde olacağı düşünülüyor.

Karaman ve Niğde hariç bölgenin genelinde yağmur beklenirken, buzlanma riskinin de yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Hafta boyunca aralıklı yağış devam edecek.

Karadeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu bir gökyüzü gözlenecek.

Öğle ve gece saatlerinde yağış, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların 5-17 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Siirt çevrelerinde sağanak yağış öngörülüyor.

Kuzeydoğu yükseklerinde kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların 0-15 derece seviyelerinde olacağı değerlendirilirken, don olaylarının da yaşanması bekleniyor.

6 Aralık'a kadar yağışlı hava sürecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu bir hava ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak yağışlar tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 6-19 derece seviyelerinde olacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

2 Aralık Salı:

3 Aralık Çarşamba:

4 Aralık Perşembe:

5 Aralık Cuma:

6 Aralık Cumartesi: