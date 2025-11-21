Türkiye genelinde yazdan kalma günler devam ediyor: Sıcak hava etkisini sürdürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki 5 gün boyunca da etkili olacağını duyurdu.

Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakimiyetini sürdürürken, batı bölgelerinde yer yer hafif sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

SICAK HAVA DALGASI DEVAM EDİYOR

MGM, bugün itibarıyla mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıkların, önümüzdeki 5 gün boyunca da baskın olacağını açıkladı.

Tahminlere göre parçalı bulutlu ve az bulutlu hava hakimiyetini korurken, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ile toz taşınımı gözlemlenecek.

HAVA PARÇALI BULUTLU ANCAK SICAKLIKLAR YÜKSEK

Bugün yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer pus etkili olacak.

GÜNEŞ VE RÜZGAR BİRLİKTE HİSSEDİLECEK

Cumartesi günü hava durumu büyük ölçüde güneşli ve az bulutlu geçecek.

Batı Karadeniz'de kuzeydoğu rüzgarları şiddetli esecek, sıcaklıklar ise zirveye çıkacak.

Yağış riski yok denecek kadar az; pus Marmara ve Ege'de devam edecek.

SICAKLIK BİRAZ DÜŞECEK

Pazar günü parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek.

Sıcaklıkta hafif bir düşüş görülürken, rüzgarlar değişken yönlerden hafif-orta kuvvette esecek.

TOZ TAŞINIMI RİSKİ SÜRÜYOR

Pazartesi günü ise ülkeyi genel olarak az bulutlu ve güneşli bir gün bekliyor.

Güney Ege ve Akdeniz'de hafif rüzgarlar etkili olacak.

Sıcaklıklar ise yeniden yükselişe geçecek.

Toz taşınımı riski iç ve doğu kesimlerde devam ediyor.

REKOR SEVİYEDE SICAKLIK ÖNGÖRÜLÜYOR

Salı günü, hava az bulutlu ve sıcak kalacak.

Sıcaklıklar en yüksek seviyesine ulaşacak.

Sıcaklık, Marmara'da 21-26, Ege'de 24-29, Akdeniz'de 26-31, İç Anadolu'da 21-27, Karadeniz'de 22-28, Doğu Anadolu'da 19-25, Güneydoğu Anadolu'da 24-30 derece olacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

21 Kasım Cuma:

22 Kasım Cumartesi:

23 Kasım Pazar:

24 Kasım Pazartesi:

25 Kasım Salı: