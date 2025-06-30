Türkiye genelinde yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

Yeni haftanın hava durumuna ilişkin bilgiler veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların pazartesi itibarıyla yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini belirtti.

Macit, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan'da yerel kuvvetli olacağını söyledi.

Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'ta rüzgarın kuvvetli olacağını bildiren Macit, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişi yaşanacağını ifade eden Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentimiz yok" diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağına dikkati çeken Macit, sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına düşeceğini belirtti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Macit, 3 büyükşehir için yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirerek, "Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise sıcak hava devam edecek, 36-37 derece olacak" dedi.