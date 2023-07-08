Türkiye ile Katar arasındaki ilişkileri güçlendirecek ziyaret! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidecek Katar'la Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in bugün Katar'a gideceği duyuruldu.

ensonhaber.com

Katar, daha önce Türkiye'deki önemli yatırımlar yapmak üzere harekete geçmişti. Sonrasında da kendi ülkesindeki yatırımlarda Türkiye ile işbirliği sinyalleri vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyareti sonrasında Katar ve Suudi Arabistan'a da gitmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerini ziyareti 17-19 Temmuz'da gerçekleştirecek.

Bu ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Katar'a gidiyor.

İlk temas yarın gerçekleşecek

Yılmaz ve Şimşek’in yarın, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor.

Bir dizi heyetler arası görüşme de yapılacak

Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.