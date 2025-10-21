Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez, Körfez turuna çıktı.

Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turunda ana gündem maddesi ise Gazze olacak.

Gazze'nin yanında ülkelerle olan ikili ilişkiler ve anlaşmaların da masada olması bekleniyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durağı olan Kuveyt'e sabah saatlerinde ulaştı.

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ve resmi törenle karşılandığı ülkede Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ ANLAŞMALAR

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi.

İMZALANAN ANLAŞMALAR

Türkiye ile Kuveyt arasındaki anlaşmalar şu şekilde;

"DENİZ TAŞIMACILIĞI ALANINDA ANLAŞMALAR

"Deniz Taşımacılığı Anlaşması", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasındaki "Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı.

ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ İÇEREN ANLAŞMALAR

Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

YATIRIM TEŞVİKİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed el-Sabah tarafından imzalandı.

"İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

İletişim Başkanlığı'ndan da ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrası bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'i resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"MEVCUT İŞ BİRLİĞİ STRATEJİK ÖNEMDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES VE SURİYE MESELESİ

Cumhurbaşkanımız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.



Cumhurbaşkanımız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti.

KUVEYT, DÜNYANIN EN ZENGİN 5 ÜLKESİ ARASINDA

Arap yarımadasının kuzeydoğusunda Basra körfezinde yer alan Kuveyt, kişi başına gayri safi milli gelir açısından dünyanın en zengin beşinci ülkesi ve kişi başına GSMH'si 70 bin doların üzerinde olan beş ülkeden biri.

Kuveyt aynı zamanda Körfez'in de en zengin ülkesi konumunda.

Orta Doğu'daki gergin politikalardan uzak durmaya çalışan Kuveyt, yıllar içerisinde koruduğu çizgisi sayesinde daha da zenginleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise Kuveyt Emiri es-Sabah ve Kuveyt halkının sevgisi bir hayli büyük.

İki ülke arasında bugün imzalanan anlaşmalar, ekonomik anlamında da ciddi kalkınmaları beraberinde getirecek.