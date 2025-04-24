Türkiye ile Rusya arasında Orta Doğu istişareleri

AA

Türkiye ile Rusya bakan yardımcıları düzeyinde "Orta Doğu" meseleleri istişare edilecek.

Dışişleri bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Orta Doğu istişareleri yarın İstanbul'da yapılacak.

BÖLGESEL KONULAR HAKKINDA KAPSAMLI FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK

İstişarelerde Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya tarafını ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek.

Yılmaz ve Bogdanov'un Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

RUSYA'NIN ÖNEMİ

Rusya, Türkiye’nin Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke.