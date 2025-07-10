Türkiye ile Suriye arasında yeni anlaşma: Eğitim İş Birliği Protokolü

Türkiye ile Suriye arasındaki iş birlikleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığındaki heyet, Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaret kapsamında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, bölgedeki okullar ve eğitim kurumları ziyaret edilerek saha incelemelerinde bulunuldu.

Bakanlık heyeti, Suriye Eğitim Bakanı ile bir görüşme de gerçekleştirdi.

PROTOKOL İMZALANDI

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında sürdürülebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Eğitim Bakanlığı arasında ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Protokol ile müfredat geliştirme, mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, özel eğitim ile ölçme ve değerlendirme alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

BİLGİ PAYLAŞIMI ARTTIRILACAK

Gerçekleştirilen temaslar ile eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi amaçlandı.

Heyette, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da yer aldı.