Türkiye kışa hazırlanıyor: Ülke genelinde yerel yağışlar bekleniyor

Türkiye yazı kapatıyor, kışa hazırlanıyor...

Bahar aylarının gelmesiyle ülke genelinde düşen sıcaklıklar, yağışlı havaları da beraberinde getiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel verilerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyredecek.

YAĞIŞLAR SERİN HAVALARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Ülkede az bulutlu ve açık hava hakimiyeti beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültüsü ihtimali bulunuyor.

İç ve doğu kesimlerde ise 25-28 dereceler öngörülüyor.

Pazar günü ülkenin kuzeybatı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Pazartesi günü parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Diğer kesimler açık ve az bulutlu kalacak.

Sıcaklıklar Pazar gününe benzer seyredecek, ancak yağışlı bölgelerde hafif bir düşüş gözlenecek.

TÜRKİYE SON GÜNEŞLİ HAVALARI YAŞAYACAK

Salı günü ülke genelinde az bulutlu ve açık hava hakimiyeti sürecek.

Yağış ihtimali düşük, rüzgarlar hafif esecek.

Sıcaklık değerleri en yüksek seviyelerine yaklaşacak.

PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Parçalı bulutlu hava geri dönecek, öğleden sonra iç kesimlerde hafif yağış ihtimali var.

Sıcaklıklar stabil kalacak.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Perşembe günü güney ve batı kesimlerde parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgeler açık olacak.

Sıcaklıklar hafif düşüşe geçecek.

MGM ise vatandaşları rüzgarlı hava ve olası sel riskine karşı uyarıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

28 Eylül Pazar:

29 Eylül Pazartesi:

30 Eylül Salı:

1 Ekim Çarşamba:

2 Ekim Perşembe: