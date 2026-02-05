Beyaz Saray: Başkan Trump'ın diplomasi dışında birçok seçeneği var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ilişkin değerlendirme yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'la müzakerelerin önce Türkiye'de yapılacağının açıklandığının hatırlatılıp sonra Umman'a alınması sürecine ilişkin soruya cevap verirken ABD'nin pozisyonunu yeniden dile getirmekle yetindi.

Leavitt, "Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner, bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek" değerlendirmesini yaptı.

İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİNİN SIFIRLANMASINI İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerden beklentisinin ne olduğunu da değerlendiren Leavitt, "Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir" ifadesini kullandı ve ABD yönetiminin Umman'daki görüşmelerden çıkacak sonucu görmek istediğini vurguladı.

Ayrıca Leavitt, "Bu müzakereler sürerken İran rejimine Başkan'ın diplomasi dışında birçok seçeneği olduğunu da hatırlatmak isterim" yorumunu yaptı.

Trump, İran'la ilgili son açıklamasında, "İranlılar bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var" ifadesini kullanmıştı.

ABD ile İran heyetlerinin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta nükleer müzakereler için bir araya gelecekleri bildirilmişti.