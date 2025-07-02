Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Anlık durum haritası paylaşıldı

Deprem, orman yangınları, Türkiye'nin en fazla mücadele ettiği doğal afetler arasında yer alıyor.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda çıkan Manavgat orman yangını, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti.

Bunun üzerinde önlemler artırıldı.

YAZ GELDİ, YANGINLAR BAŞLADI

Buna rağmen yaşanan orman yangınları, büyük korkuya neden oldu.

Bu yıl da manzara değişmedi ve geçtiğimiz haftadan bu yana art arda farklı noktalardan alevler yükseldi.

612 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1-30 Haziran'da 612'si orman, 951'i zirai alan olmak üzere 1563 yangın çıktı.

Bu orman yangınlarının 499'u tarım alanlarından başlayarak ormanlara sıçradı.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU BİLDİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Bilecik'in bazı ilçelerindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman yangınlarına karşı, "Ormanın Kahramanları"nın gece gündüz demeden etkin mücadele yürüttüğünü belirten Yumaklı, "İzmir'in Seferihisar ve Menderes, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Saruhanlı ile Bilecik'in Vezirhan ilçesindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Hatay'ın Antakya ve Manisa'nın Ahmetli ilçelerinde ise büyük oranda kontrol sağlandı, soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yangınlarla mücadelede görev alanlara teşekkür ederek, "Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki 1 hafta yangın riski çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle, alevlerle mücadeleye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Asıl başarının yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamak olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

Bu nedenle, her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü 'Yeşil Vatan', hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur. Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112'yi arayalım.

Kontrol altına alınan yangınlar

- İzmir Seferihisar

- İzmir Menderes

- Manisa Akhisar

- Manisa Kula

- Manisa Saruhanlı

- Bilecik Vezirhan

Büyük oranda kontrol sağlanan yangınlar

- Hatay Antakya

- Manisa Ahmetli