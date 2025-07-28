Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede lider

Türkiye son zamanlarda, doğal ve doğal olmayan nedenlere bağlı olarak çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülke genelinde, birçok alanda çıkan orman yangınlarına müdahale edildi.

Halihazırda Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat olmak üzere 3 ilimizde yangınlara müdahale sürüyor.

Ekiplerin ve yetkililerin birçok noktada canla başla mücadele ettiği yangınlara ilişkin, her ne kadar kamuoyunda "orman yangınlarıyla mücadele edilmiyor" algısı oluşturulsa da veriler öyle demiyor.

EFFIS Raporu ve FRA verilerine göre Türkiye, 2015- 2014 yılları arasında Akdeniz ülkeleri arasında orman yangınlarıyla mücadelede lider oldu.

AKDENİZ ÜLKELERİNİN ORTALAMA ORMAN YANGIN VERİLERİ (2015-2024)

%1,85 Portekiz

%0,7 İtalya

%0,7 Yunanistan

%0,4 İspanya

%0,1 Fransa

%0,1 Türkiye

"TÜRKİYE, ÇEVRE ÜLKELERE DE HER AN YARDIM EDEBİLECEK GÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİP"

Tarım ve Orman Bakanlığı, "ormanlarla mücadele edilmiyor" eleştirilerine cevap verdiği bir bilgilendirmede şu açıklamada bulundu:

Orman Yangınlarıyla Mücadele çalışmaları kapsamında, 'Orman Yangın Yönetim Sistemi' ile insan gücünü, kara ve hava araçlarını tek merkezden yöneterek orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'yi çevre ülkelere de her an yardım edebilecek güçlü bir yapıya kavuşturduk.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

'Karar Destek Sistemi' ile yangın çıkma ihtimali ve çıkan yangının sebebini tahmin ediyor, meydana gelen yangına en doğru müdahale şeklini belirliyor, koşullara göre yangın davranışını ve tehlikesini tahmin ediyor, personele ve yangına ait bilgileri anında işliyoruz.

"YANGINA MÜDAHALE SÜRESİNİ 40 DAKİKADAN 11 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"