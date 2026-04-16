Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı CİNNAH-2026 başarıyla tamamlandı

Türkiye ile Pakistan arasındaki askeri iş birliğinin önemli örneklerinden biri olan CİNNAH-2026 Komando Tatbikatı tamamlandı. İki ülke askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, zorlu arazi ve operasyon senaryolarıyla dikkat çekti.

ZORLU EĞİTİMLER BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

Tatbikat; Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde düzenlendi. Katılımcı birlikler, farklı senaryolar üzerinden koordinasyon, dayanıklılık ve operasyonel kabiliyetlerini geliştirme fırsatı buldu.

"BİRLİKTE HAZIR, BİRLİKTE GÜÇLÜ"

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tatbikatın başarıyla tamamlandığı vurgulanarak Türk ve Pakistanlı askerlerin yüksek performans sergilediği belirtildi. Açıklamada, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğinin sahaya güçlü şekilde yansıdığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Tatbikata ilişkin paylaşılan görüntülerde, komandoların zorlu parkurlarda gerçekleştirdiği eğitimler ve müşterek operasyon anları yer aldı. Görseller, tatbikatın hem fiziksel hem de taktiksel açıdan yoğun geçtiğini ortaya koydu.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

CİNNAH-2026 Tatbikatı, Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma alanındaki ilişkilerin geldiği noktayı gözler önüne sererken, iki ülkenin ortak operasyon kabiliyetini geliştirme hedefinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.