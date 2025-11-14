- Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'ye getirildi.
- Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan naaşlar, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törene götürüldü.
- Tören sonrası 3 şehidin cenazesi Ankara'da, diğerleri ise memleketlerinde toprağa verilecek.
Türkiye şehitlerini uğurluyor...
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan "C130" askeri kargo uçağı, Gürcistan'da düştü.
20 askerimizin şehit olduğu haberi ise hepimizin yüreğini yaktı...
Gürcistan'da şehit düşen 20 askerin naaşı "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye getirildi.
ADLİ TIPTAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
ASKERİ TÖREN DÜZENLENECEK
Ankara Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN DÜZENLENECEK
Mürted Hava Üssü’nde yapılacak resmi törenin ardından 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
ŞEHİTLERİMİZE VEDA EDECEĞİMİZ ŞEHİRLER
Şehit Hv. Plt. Yb. Gökhan Korkmaz İstanbul'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Serdar Uslu Bursa'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Nihat İlgen Kayseri'de, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir Ankara, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Emre Mercan Eskişehir'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Nuri Özcan Karabük'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce Ankara'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Burak Özkan Niğde'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan Amasya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Akın Karakuş Sakarya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. İlker Aykut Tekirdağ'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Emrah Kuran Muğla'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız Bursa'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Emre Altıok Samsun'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. İlhan Ongan Bilecik'te, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca Kırklareli'nde, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği Çorum'da, Şehit Hv. İkm. Asb. Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da, Şahit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci Ankara'da ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanacak.