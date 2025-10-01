Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme: Erivan'a uçuşlar başlıyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de yansıyor.

İki ülke arasında uzun süredir bir normalleşme süreci yaşanıyor.

ERİVAN'A SEFERLER BAŞLIYOR

Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY, Romanya Temeşvar'a da sefer düzenleyecek.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.