Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme: Erivan'a uçuşlar başlıyor

Karabağ'da varılan anlaşmadan sonra Türkiye ile de ilişkilerini düzeltmeye çalışan Ermenistan ile normalleşme süreci devam ederken THY, Erivan'a sefer başlatma kararı aldı.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 09:30
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de yansıyor.

İki ülke arasında uzun süredir bir normalleşme süreci yaşanıyor.

ERİVAN'A SEFERLER BAŞLIYOR

Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY, Romanya Temeşvar'a da sefer düzenleyecek.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

