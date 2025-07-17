Türkiye yolunda 20 saatte 6 ülke geçen gurbetçi

Her yaz tatilinde milyonlarca gurbetçi, hem sıla hasretini gidermek hem de ülkelerinde tatil yapabilmek için kara yolu ile binlerce kilometre yol yapıyor.

Bazı gurbetçiler, imkanların el vermediği yerlerde zor da olsa yolculuklarını devam ettiyor.

Tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçilerin yolculuk anılarını paylaşmayı sürdürüyor.

"20 SAAT UYUMADAN 6 ÜLKE GELEN KOCAM.."

Bir gurbetçi kadın, uzun bir yolculuktan sonra mola veren kocasının uyuduğu anları görüntülediği videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"Otelde yer bulamayınca 20 saat hiç uyumadan 6 ülke gelen kocam uyusun diye, arabanın ve çocukların başında beklemektir gurbetçi…"