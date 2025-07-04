Türkiye'de 180 siyasi parti faaliyet gösteriyor

İttifaklar dönemi, genel ve yerel seçimler...

Hareketli siyaset sahnesi, yeni aktörler çıkartırken, yeni hareketlere de alan açıyor.

Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.

180 PARTİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de onlarca parti faaliyet gösteriyor.

12 YENİ PARTİ KURULDU

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, ocak ayında 168 olan siyasi parti sayısı temmuz ayı itibariyle 180'e yükseldi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Başsavcılığın internet sitesinde yayınlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.

10 milyon 878 bin 733 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 903 bin 432 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 497 bin 428, İyi Partinin 392 bin 803, DEM Parti'nin 15 bin 912, Saadet Partisinin 246 bin 842 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 650 bin 73 olarak kayıtlara geçerken Demokrat Partinin 315 bin 786, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 129 bin 112, Büyük Birlik Partisinin ise 111 bin 34 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 13 bin 970.

DİĞER PARTİLER ŞÖYLE

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anahtar Parti 42 bin 851, Anavatan Partisi 22 bin 895, Gelecek Partisi 62 bin 243, Memleket Partisi 50 bin 140, Türkiye İşçi Partisi 36 bin 44, Türkiye Komünist Partisi 6 bin 882, Vatan Partisi 12 bin 343, Zafer Partisi 72 bin 423, Demokratik Sol Parti 23 bin 10, Hür Dava Partisi 15 bin 374, Bağımsız Türkiye Partisi 13 bin 908.

YILDA İKİ KEZ YAYINLANIYOR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ile temmuz aylarının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayınlanıyor.