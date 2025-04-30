Türkiye'de 4 ayda 12 bin 124 deprem meydana geldi

Haber Merkezi

Türkiye ve yakın çevresinde, 2025 yılı itibarıyla, dikkat çekici sismik hareketlilik görüldü.

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde büyük ölçülü sarsıntılar kaydedildi.

Art arda yaşanan depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleşen depremlere ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.

4 AYDA 12 BİN DEPREM GERÇEKLEŞTİ

AFAD verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Nisan saat 11.30 itibarıyla Türkiye'de 12 bin 124 deprem meydana geldi.

SON BİR HAFTADA BİN 501 DEPREM YAŞANDI

Türkiye ve yakın çevresinde son 1 ayda büyüklüğü 0.6 ile 6.2 arasında değişen 3 bin 279, 1 haftada ise bin 501 deprem yaşandı.

İstanbul depremlerinin ardından son haftada meydana gelen sarsıntıların çoğunluğu Marmara Denizi ile Kütahya'da gerçekleşti. Bu depremlerden 500'den fazlası Marmara Denizi'nde, 600'den fazlası Kütahya'da meydana geldi.

EN BÜYÜK DEPREM İSTANBUL'DA KAYDEDİLDİ

Son 1 ayda kayıtlara geçen en büyük deprem, İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'daki 6.2, saat 12.51'deki 5.9, saat 13.02'deki 4.9, saat 15.12'deki 4.9 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu.

Ayrıca 27 Nisan'da Elazığ Sivrice'de 4.9, 25 Nisan'da Kütahya Simav'da ve 13 Nisan'da Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

EN FAZLA DEPREM MUĞLA'DA YAŞANDI

İllere göre deprem sayısında Muğla en fazla sarsıntının yaşandığı kent oldu. Muğla'da bu yıl 2 bin 765, sırasıyla Malatya'da 1451, Kahramanmaraş 849, Kütahya'da 775 deprem yaşandı.

Türkiye'de 2020'de 32 bin 767, 2021'de 23 bin 1, 2022'de 20 bin 281, 2023'te 74 bin 232, 2024'te 31 bin 890 deprem oldu.