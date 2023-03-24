"Türkiye'nin en kaliteli podcast kanalı" düsturuyla yayın hayatına başlayan "Podcat", birbirinden zengin içeriklerle podcast mecrasında dinleyicilerinin beğenisine sunuyor.
14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça dünyanın gözü kulağı Türkiye'ye çevriliyor. Türkiye'de yaşanan gelişmeler, birçok ülkenin oldukça dikkatini çekiyor.
"Podcat" kanalı, "Weekly News in Türkiye" podcast'i ile Türkiye'de yaşanan önemli olayları İngilizce olarak dinleyicilerine aktarıyor.
"Weekly News in Türkiye" podcast'ini dinlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
SPOTIFY'DA DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN