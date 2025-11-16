Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu

- Sıfır otomobil fiyatlarında yapılan kampanyalarla önemli düşüşler görüldü.
- Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satılan tek model FIAT Egea Sedan oldu.
- Diğer uygun fiyatlı modeller arasında FIAT Egea Cross ve Hyundai i10 bulunuyor.
Sıfır otomobil almak isteyenler için yıl sonu fırsatları başladı.
Otomotiv markaları, 2026 model araçlara yer açmak amacıyla fiyatlarda indirime gitti.
Bayilerde başlayan kampanyalarla birlikte sıfır araç fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor.
ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR
Türkiye'de sıfır araba fiyatları, son yıllarda hem global ekonomik koşullar hem de iç pazardaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor.
Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan üretim maliyetleri, sıfır otomobil fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip.
Bunun yanı sıra araç fiyatları marka, model, donanım seçenekleri ve motor özelliklerine göre büyük farklılıklar gösterebiliyor.
İŞTE O OTOMOBİLLER
Kasım 2025'te Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobillerin fiyatları:
1- FIAT Egea Sedan
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 999 bin 900 TL
2- FIAT Egea Cross
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 134 bin 900 TL
3- Hyundai i10
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 153 bin TL
4- KİA Picanto
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL
5- Citroen e-C3
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 375 bin TL
6- Opel Corsa
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 390 bin TL
7- FIAT Grande Panda
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL
8- Hyundai Bayon
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL
9- Dacia Sandero Stepway
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL
10- Renault Clio
Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL