Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu Sıfır otomobil satışları ekim ayında rekor kırarken, otomobil markaları da bazı kampanyalarını sürdürüyor. Kasım ayı fiyat listelerinin belli olmasının ardından Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satılan tek model FIAT Egea Sedan oldu. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Göster Hızlı Özet Sıfır otomobil fiyatlarında yapılan kampanyalarla önemli düşüşler görüldü.

Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satılan tek model FIAT Egea Sedan oldu.

Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında satılan tek model FIAT Egea Sedan oldu.

Diğer uygun fiyatlı modeller arasında FIAT Egea Cross ve Hyundai i10 bulunuyor.

Sıfır otomobil almak isteyenler için yıl sonu fırsatları başladı. Otomotiv markaları, 2026 model araçlara yer açmak amacıyla fiyatlarda indirime gitti. Bayilerde başlayan kampanyalarla birlikte sıfır araç fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR Türkiye'de sıfır araba fiyatları, son yıllarda hem global ekonomik koşullar hem de iç pazardaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan üretim maliyetleri, sıfır otomobil fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bunun yanı sıra araç fiyatları marka, model, donanım seçenekleri ve motor özelliklerine göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. İŞTE O OTOMOBİLLER Kasım 2025'te Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobillerin fiyatları: 1- FIAT Egea Sedan Kasım Ayı Satış Fiyatı: 999 bin 900 TL 2- FIAT Egea Cross Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 134 bin 900 TL 3- Hyundai i10 Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 153 bin TL 4- KİA Picanto Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 262 bin TL 5- Citroen e-C3 Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 375 bin TL 6- Opel Corsa Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 390 bin TL 7- FIAT Grande Panda Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 399 bin 900 TL 8- Hyundai Bayon Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 404 bin TL 9- Dacia Sandero Stepway Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 420 bin TL 10- Renault Clio Kasım Ayı Satış Fiyatı: 1 milyon 536 bin TL

