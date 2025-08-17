Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Türkiye sıcak havalarla mücadele etmeye devam ediyor.

Yağışın olmamasıyla yaşanan kuraklık da, bazı bölgelerde su sorununu beraberinde getiriyor.

SICAK HAVA ÜLKE GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17-21 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki 5 günlük hava durumu tahmin haritalarına göre, ülke genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Bugün, 17 Ağustos Pazar günü, sabah saatleri itibarıyla sıcaklıklar iç kesimlerde ve güneyde 35-38 dereceye ulaşırken, kuzey ve batı bölgelerinde 30-34 derece arasında değişiyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIK DEVAM EDECEK

Hafta boyunca sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazartesi günü iç Anadolu'da 35-37 derece, Ege ve Akdeniz'de 34-36 derecelik sıcaklıklar bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ SERİNLEYECEK

Salı günü ise doğu bölgelerinde 37-39 dereceye kadar çıkabilecek sıcaklıklar dikkat çekerken, Karadeniz kıyılarında 20-25 derece ile daha serin bir hava hakim olacak.

Çarşamba günü sıcaklıklar iç ve güney bölgelerde 36-38 dereceye ulaşırken, Perşembe günü ise genel olarak 33-37 derece arasında seyredecek.

SICAKLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Bazı bölgelerde sağanak yağış riski de bulunuyor, özellikle kuzeydoğu kesimlerde.

Yetkililer, özellikle iç ve güney bölgelerde yaşayan vatandaşları yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

17 Ağustos Pazar:

18 Ağustos Pazartesi:

19 Ağustos Salı:

20 Ağustos Çarşamba:

21 Ağustos Perşembe: