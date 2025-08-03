Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor

Türkiye, geçtiğimiz hafta kavurucu sıcakların etkisi altında adeta nefes almakta zorlandı.

Yüksek nem oranlarıyla birleşen aşırı sıcaklar, özellikle büyük şehirlerde hayatı zorlaştırırken, vatandaşları gölge arayışına itti.

Ancak yeni haftayla birlikte rahatlama geliyor.

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar etkisini yitiriyor.

YENİ HAFTADA SICAKLIK, MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yeni haftada sıcaklıklar, mevsim normallerine düşecek.

Bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Başkent Ankara'da bugün havanın yağışlı olması bekleniyor.

İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca ise yağış beklenmiyor.

TERMOMETRELER HAFTA SONUNDAN İTİBAREN GERİLİYOR

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hafta sonu itibarıyla iç ve batı kesimlerde düşecek.

Yeni haftayla birlikte, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.

Bugün hava, yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Sakarya, Bolu, Düzce ile Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yeni hafta ile birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Adana, Çankırı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK

Ankara'da hava sıcaklığı 30 dereceyi gösterecek.

Bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yeni hafta ile birlikte yağış Ankara'yı terk edecek.

İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bugün İstanbul 31 derece, İzmir ise 35 derece olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

3 Ağustos Pazar:

4 Ağustos Pazartesi:

5 Ağustos Salı:

6 Ağustos Çarşamba:

7 Ağustos Perşembe: