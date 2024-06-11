Türkiye’de son 5 yılda kuduz vakaları nedeniyle uygulanan karantinalar Başıboş köpeklerin ısırması sonucu ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanabilen kuduz hastalığının, Türkiye'deki 5 yıllık bilançosu ortaya çıktı.

AA

Başıboş sokak köpeği, dünya başta olmak üzere Türkiye'nin de kronik bir sorunu haline geldi.

Sokakları işgal eden başıboş sokak köpekleri yüzünden canından olan binlerce vatandaş oldu.

Başıboş köpeklerinden sokakları temizlemek üzere harekete geçilirken, herkesin dikkatini çekecek bir harita gündeme geldi.

Kuduz vakaları artmaya başladı

Sokakları mesken tutan köpeklerin saldırılarında binlerce yaralanmalı vaka da gerçekleşti.

Köpek saldırılarının yanında toplum sağlığını riske atan kuduz vakaları da dikkat çekiyor.

Son 5 yılın bilançosu

Türkiye'de son 5 yılda ortaya çıkan tablo, konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 2019'da 59 ilde 494 kuduz vakası görülürken 2020'de 52 ilde 267 vaka pozitif olarak raporlandı. 2021'de 28 ilde 153, 2022'de 41 ilde 277, geçen yıl 35 ilde 282 vaka rapor edildi. Bu yıl yaklaşık 5 aylık dönemde 21 ilde 50 vakaya rastlandı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Erzurum ve Bursa'nın da bulunduğu illerin belli bölgelerinde son 5 yılda karantina süreçleri uygulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)