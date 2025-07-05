Türkiye'de termometreler çatlayacak: Kavurucu sıcaklar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak aşırı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.

SICAKLIKLAR REKOR KIRACAK

Özellikle batı ve iç kesimlerde termometreler rekor seviyelere ulaşacak. Aydın'da 44 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar; Edirne ve Muğla'da 40, Antalya'da 40, İzmir'de 39, Ankara ve Konya'da 36, İstanbul'da ise 34 dereceye ulaşacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için sağlık riski oluşturabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

'TURUNCU' KODLU UYARI

Doğu Karadeniz'de ise hava durumu farklı bir seyir izleyecek.

MGM, Ordu ve Giresun için 'turuncu' kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bu bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi kuzeydoğu Anadolu illerinde de yerel olarak şiddetli yağışlar öngörülüyor.

SU BASKINLARINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Bu durum, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Vatandaşlardan, özellikle bu bölgelerde tedbirli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri isteniyor.

GEREKLİ OLMADIKÇA ÇIKMAYIN: 11.00-16.00

Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, bol sıvı tüketilmesini, şapka ve güneş kremi gibi koruyucu önlemler alınmasını öneriyor.

Ayrıca, evcil hayvanların da sıcaklık altında bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.

AŞIRI SICAK HAVALARDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, aşırı sıcak havalarda bol su ve sıvı tüketilmesini tavsiye ederken, kafein ve alkolden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Klimalı ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek sıcaklardan korunma konusunda yardımcı olabilir ancak, öğle saatlerinde (11.00-16.00) zorunlu olmadıkça dışarı çıkılması tehlike yaratabilir.

Hafif, bol kıyafetler giymek ve şapka kullanmak, bu havalarda iyi bir korunma yöntemi olarak tercih edilebilir.

BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 Temmuz Cumartesi:

6 Temmuz Pazar:

7 Temmuz Pazartesi:

8 Temmuz Salı:

9 Temmuz Çarşamba: