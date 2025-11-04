Türkiye'de yağışlar batı ve iç bölgeleri etkileyecek: Sıcaklıklar düşüş gösterecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün (4-8 Kasım) boyunca değişken hava koşullarının hakim olacağını duyurdu.

Ülke genelinin büyük ölçüde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

YAĞMURUN ETKİSİYLE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Hafta boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olsa da, yağış alan bölgelerde 2-4 derece düşüş öngörülüyor.

'SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

MGM, yağışlı bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunmasını, yüksek kesimlerde kar lastiği ve zincir bulundurulmasını tavsiye ediyor.

Rüzgarlı günlerde uçurtma ve açık alan etkinliklerinde dikkatli olunmalı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

4 Kasım Salı:

5 Kasım Çarşamba:

6 Kasım Perşembe:

7 Kasım Cuma:

8 Kasım Cumartesi: