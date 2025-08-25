Türkiye'de yangınlar ile mücadele: Hafta sonu 85 yangın çıktı

Türkiye, hafta sonunu yangınlar ile atlattı...

Edinilen bilgilerde, Türkiye genelinde 23-24 Ağustos'ta hafta sonu 85 yangının çıktığı öğrenildi.

YANGINLARIN 49'U İHMAL VE DİKKATSİZLİK KAYNAKLI

OGM ekipleri, hızlı müdahale ile yangınları büyümeden söndürdü.

Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandı. OGM verilerine göre, yaşanan 85 yangının 36'sı orman alanında, 49'u ise orman dışı alanlarda gerçekleşti.

Nedenlerine bakıldığında ise yangınların 49'unun ihmal ve dikkatsizlikten, 10'unun kazalardan, 2'sinin ise kasıtlı olarak çıktığı belirlendi.

YANGINLARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Yangınlar; İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli, Amasya gibi illerde görüldü.

OGM ekipleri, bu illerde çıkan kırsal alan ve orman yangınlarına hem karadan hem de havadan anında müdahale ederek, alevlerin çevre yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramasını engelledi.

Yangınlara onlarca arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter ile müdahale edildi.

"YANGIN SEZONUNUN EN YOĞUN OLDUĞU HAFTA SONLARINDAN BİRİ" VURGUSU

Yangınların kısa sürede söndürülmesinde erken ihbar sistemlerinin, teknolojik gözetleme kulelerinin ve insansız hava araçlarıyla yapılan takiplerin önemli rol oynadığını vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şöyle dedi:

Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SICAKLIKLARIN YÜKSEK SEYRETMESİ BEKLENİYOR"

Vatandaşların da yangınlarla mücadeleye büyük destek verdiğini belirten Karacabey, "Hiçbir can kaybı yaşanmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için ise derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve kurak geçen dönemin yangın riskini artırdığına dikkati çeken Genel Müdür Karacabey, şu uyarılarda bulundu: